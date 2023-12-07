انت الان تتابع قتيل إسرائيلي في هجوم صاروخي من جنوب لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 4:46 مساءً

ذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي أن هجومًا بصواريخ موجهة شنّه مقاتلون من "حزب الله" في جنوب لبنان، أودى بحياة شخص في شمال إسرائيل، اليوم "الخميس". وأفادت خدمة الإسعاف في إسرائيل، بوفاة رجل في فسوطة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من قرية متات المتاخمة للحدود اللبنانية. من جهة أخرى أوضح حزب الله اللبناني، أن اثنين من عناصره لقيا حتفهما في جنوب البلاد، في ظل تبادل الاشتباكات بينه وبين إسرائيل عبر الحدود. وأشار الحزب إلى أنه استهدف موقعين إسرائيليين قرب الحدود.

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