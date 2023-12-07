وزير الدفاع يستعرض التطورات الراهنة إقليميًا وعالميًا مع نظيره الأمريكي

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.

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