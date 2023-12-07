شكرا لقرائتكم خبر عن 390 طالباً يتنافسون في أولمبياد إبداع لتمثيل المملكة في "آيسف 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم غداً، المرحلة قبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"؛ الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، والتي تقام في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر الجاري، لاختيار الأفضل من بينها؛ للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (#إبداع_2024).

ويشارك في المرحلة 390 من الطلبة المميزين بالمملكة (218 طالبة، و172 طالباً)، يمثلون 47 إدارة تعليمية، تأهلوا من مرحلة التحكيم الإلكتروني للمشاريع، ويستعدون للمنافسة لنيل شرف تمثيل المملكة دولياً في معرض آيسف 2024 بالولايات المتحدة وغيرها من المسابقات الدولية.

أولمبياد إبداع

جاءت تفاصيل المشروعات المشاركة الـ (390) كما يلي: 62 مشروعاً في مجال الطاقة، 47 في علم المواد، 45 في الكيمياء، 38 في الهندسة البيئية، 30 مشروعاً في الطب الحيوي والعلوم الصحية، 24 في الفيزياء والفلك، 18 في علوم الأرض والبيئة، 16 في التقنيات الهندسية، 15 في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، 14 في علوم النبات، 14 الروبوتات والأجهزة الذكية، 13 في الأنظمة المدمجة، 13 في علم الأحياء الدقيقة، عشرة في نظم البرمجيات، تسعة في الكيمياء الحيوية، سبعة في الهندسة الطبية الحيوية، سبعة في علم الأحياء الخلوية والجزئية، وأربعة في الرياضيات، ومشروعان في العلوم الطبية الانتقالية، ومشروع في العلوم الاجتماعية والسلوكية، ومشروع في علوم الحيوان.

وتقام المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، بالشراكة بين "موهبة"، وإدارات الموهوبين بوزارة التعليم، ويستضيفها مركز سابك للتطبيقات البلاستيكية المبتكرة في الرياض (سبادك)، ووادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام، ومركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

دعم الموهوبين السعوديين

تأهل المرشحون لمرحلة المعارض المركزية لأولمبياد إبداع 2024، من بين ما يقارب 210 آلاف طالب وطالبة، قدموا مشاريع في 21 مجالاً علمياً من مختلف مناطق المملكة، وتتضمن المرحلة مقابلات فردية مع الطلبة، من قِبل أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم من المختصين والخبراء؛ لاستعراض وتقييم وتحكيم المشاريع، وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضلها للانتقال إلى معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وأشادت "موهبة" بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية. ومن المقرر أنه سيتم اختيار 160 طالباً وطالبة، للانتقال إلى مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع_2024)، بجامعة الملك سعود خلال الفترة 31 يناير وحتى 4 فبراير 2024، على أن نتائج المرشحين للمعرض بتاريخ 26 ديسمبر 2023م.

يذكر أن مؤسسة "موهبة" تنظم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سنوياً، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.