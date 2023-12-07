شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تقف على مشاريع تنموية في ضاحية الجوهرة وخيالا بمحافظة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، والوفد المرافق له، عدداً من المشاريع التنموية في ضاحية الجوهرة وخيالا بمحافظة جدة.

وكان في استقبالهم مدير عام الشركة الوطنية للإسكان NHC بالمنطقة الغربية نضال بن محمد عالم.

مشاريع المنطقة الغربية

اشتمل اللقاء على التعريف بالشركة الوطنية للإسكان، الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري، والحديث عن مشاريع المنطقة الغربية (مشاريع ضاحية خيالا ، ومشاريع ضاحية الجوهرة وسدايم ).

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والوفد المرافق له، على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها، إذ شملت الجولة زيارة نموذج وحدة سكنية بمشروع بوفارديا سيتي بضاحية الجوهرة، كما وقف الوفد على مشروع ضاحية خيالا.

وتأتي الزيارة بهدف الوقوف على المشاريع على أرض الواقع وبحث سبل دعمها، من منطلق التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مبادرة "أنسنة المدن"، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة والمنظر الحضاري لمدينة جدة، و من منطلق أهمية الشراكة المجتمعية بين الجهات وإرساء مبادئ الحوار والمشورة في الحلول البيئة المتوافقه عند إعداد التصاميم ومشاريع التشجير والمسطحات الخضراء ، و ايجاد حلول للإستفادة من المياه الجوفية بالمنطقة .

