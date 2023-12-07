شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تبحث التعاون العلمي مع الجامعات البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعت رئيسة جامعة الملك عبد العزيز المكلفة، هناء بنت عبدالله النعيم، اللقاء العلمي بين الجامعة ووفد الجامعات البريطانية، الذي نظمته إدارة اتفاقيات التعاون الدولي بالجامعة، بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، وذلك يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى للعام 1445 بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين بن يوسف نعمان، والمشرف العام على إدارة الاتفاقيات الدولية، عبد الرحمن بن محمد الوهابي، مدير ادارة التعليم في المجلس الثقافي البريطاني، سوزان مزهر.

الشراكات التعليمية

يأتي اللقاء بهدف مناقشة أوجه التعاون والشراكات في المجالات التعليمية والبحثية بين الجامعة والجامعات البريطانية.

وأشارت رئيسة الجامعة، إلى أن الجامعة تولي عناية خاصة بالتعاون الدولي والانفتاح المثمر الإيجابي على الخبرات العالمية، وعملت في العقد الأخير على رفع مستوى التعاون في العمل الدولي في مختلف المجالات الأكاديمية والتعليمية والبحثية والتدريبية والثقافية، وشجعت الجامعة كل أوجه البناء مع الجهات والجامعات الدولية لتحقيق رسالتها ومسؤوليتها المجتمعية، التي تتمثل في تطوير المعرفة والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال لتكون رائدة في تنمية المجتمع والتعاون الدولي المشترك.