شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة "اليوم" يكلف "الفريان" برئاسة التحرير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للإعلام، الوليد بن حمد آل مبارك، قرارا بتكليف، نائب رئيس التحرير فيصل بن فهد الفريان، برئاسة التحرير .

وأكد "آل مبارك"، أن القرار يأتي لدعم خطوات الصحيفة التطويرية، في إطار خطة التحول الرقمي، ومواصلة تعزيز أدائها وإمكاناتها لخدمة القراء والوطن ونشر المعرفة، مضيفًا أن تكليف "الفريان"، يأتي بناءً على ثقة المجلس بما يملكه من وعي وخبرات متراكمة من خلال مسيرة عمله الممتدة بدار "اليوم".

فصيل الفريان

بدأ "الفريان"، الحاصل على البكالوريوس ودرجة الماجستير في الإعلام الرقمي، مسيرته المهنية في جريدة "اليوم"، وتنقل في العمل بأقسامها المختلفة.

وتولى عدداً من الوظائف القيادية ومنها، رئيس قسم المحليات، فمديرا للتحرير، ثم نائبا لرئيس التحرير، كما شارك في العديد من المؤتمرات، السياسية والاقتصادية بالداخل والخارج.