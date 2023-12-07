شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفياً، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.