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السعودية | القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة معالي الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة معالي الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة ـ رحمه الله ـ، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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