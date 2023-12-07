السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.