جيش الاحتلال يعلن مقتل ابن رئيس أركانه الأسبق في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 6:14 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلَ جنديين احتياطيين خلال القتال في قطاع غزة، أحدهما غال دمئير آيزنكوت، نجل رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ليرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري إلى 89. وقُتل غال آيزنكوت، 25 عامًا، بعد انفجار قنبلة في نفق بالقرب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونقل إلى مستشفى في إسرائيل؛ حيث توفي متأثرًا بجراحه؛ وفقًا لـ"فرانس برس". و"آيزنكوت" هو وزير في حكومة الحرب، وهو مراقب في مجلس الوزراء رفيع المستوى الذي يقود عملية صنع القرار في حملة غزة.

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