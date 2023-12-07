تراند اليوم : شاهد: الفنان المصري " حمو بيكا" وزوجته يقيمان حفلا باذخا بمرور أسبوع على ولادة طفلتهما الأولى

صحيفة الخليج 365: نشر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا مقاطع فيديو وصور وثقت جانبا من الاحتفال بمرور أسبوع على ولادة ابنته «تاج» بإحدى قاعات الأفراح، كما ظهرت زوجته وهي ترتدي كمية من المجوهرات الثمينة، ما أثار جدلا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو حمو بيكا وزوجته شمس يركبان سيارة كلاسيكية مفتوحة السقف للدخول إلى الحفل، كما ظهرا وهما يرقصان وسط الألعاب النارية. كما نشر مجموعة صور جمعته بزوجته وطفلته من الاحتفال.