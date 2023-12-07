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تراند اليوم : شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لفلسطينيين عراه بعد أسرهم في غزة

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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لفلسطينيين عراه بعد أسرهم في غزة

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صحيفة الخليج 365: نشر الجيش الإسرائيلي صورا لعدد كبير من الفلسطينيين، وهم عراه يتكدسون في سيارة بعد أسرهم في شمال غزة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعشرات من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بملابسهم الداخلية فقط يجلسون على الأرض ويحيط بهم عدد من الجنود.

ومن جانبها قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية في تصريحات إعلامية اليوم الخميس إن هناك مخاوف حقيقية على مصير المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لفلسطينيين عراه بعد أسرهم في غزة
شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لفلسطينيين عراه بعد أسرهم في غزة
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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