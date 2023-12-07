شكرا لقرائتكم خبر عن "أبشر" في 2023.. مسيرة نجاحات متعدّدة في التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقّقت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" العديد من الإنجازات المتعدّدة خلال عام 2023م، من خلال تدشين وتطوير أكثر من 48 خدمة حتّى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث تنوعّت ما بين خدمات مخصّصة لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، تضمّنت خدمات نوعية، توفر الوقت والجهد على المستفيد من خلال قدرته على إتمام تنفيذها من مكان وجوده دون الحاجة لمراجعة قطاعات وزارة الداخلية.

وتضمّنت الإنجازات التي حقّقتها منصة "أبشر" بالتكامل مع قطاعات الوزارة، إصدار أكثر من مليون جواز سفر سعودي إلكتروني منذ أن دشّنت المديرية العامة للجوازات الخدمة عبر منصة "أبشر"، إلى جانب إطلاق مبادرة تحدي "أبشر" الذي يشجع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وغيرها.

منصة أبشر

شملت الإنجازات التي حقّقتها المنصة خلال العام الجاري، التقدم في مؤشر نضج التجربة الرقمية؛ إذ وصلت إلى 89.28%، حيث ارتفعت نسبة رضا المستفيدين من المنصة بنسبة 93%، و90.54% في تجربة المستخدم، وفي التعامل مع الشكاوى وصلت النسبة إلى 85.74%، وفي المؤشر المستحدث المتعلق بالتقنيات والأدوات تم تحقيق نسبة 72.20%.

يذكر أن وزارة الداخلية تواصل مساعيها إلى تحقيق التميّز من خلال خدماتها المقدّمة لأفراد المجتمع، امتدادًا لجهود الوزارة في تمكين التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يوفر تجربة مستخدم متميّزة.