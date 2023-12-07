ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، عن إطلاق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية.

وأوضح سموه أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية على مستوى العالم، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها الدولية.

وأضاف سموه أن هذا الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح. وتهدف مدينة القدية إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وستتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية. وتقع مدينة القدية في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة.

وستضم مدينة القدية العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد، بما في ذلك:

مقر عالمي للألعاب الإلكترونية

منطقة مخصصة لرياضة السيارات

مضمار سباقات الفورمولا 1

ملعبين لرياضة القولف

مدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم

مدينة(Six Flags) الترفيهية

منتزه الألعاب المائية

وسوف يتم افتتاح أولى الأصول في مدينة القدية خلال العامين القادمين.

يعد إطلاق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذه المدينة العملاقة، التي تمثل أحد أهم المشاريع السياحية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتعزيز مكانتها الدولية، كما أنها تعكس التزام المملكة برؤية 2030، التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.