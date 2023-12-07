شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يحذر من المزاح مع هذه الفئة من المرضى: يسبب لهم وفاة عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور السعودي فهد الخضيري، من المزاح وعمل المقالب مع بعض الفئات خاصة ممن يعانون من أمراض القلب، مشيرًا إلى أنه قد يسبب لهم ذلك في وفاة عاجلة.

وأشار "الخضيري" إلى الدراسات الطبية التي أثببت وجود أضرار صحية جسيمة وخطيرة لـ "المقالب"، وما يسببه من أمراض نفسية وفسيولوجية وسلوكية.

وقال "الخضيري" في منشور شاركه عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "للأسف البعض يستخف دّمه لترويع الناس و تخويفهم بدعوى المزاح(مقلب)، وهذا لا يجوز شرعاً، ويأثم فاعله إثماً عظيماً".

وأضاف: "يوجد دراسات طبية كثيرة تثبت أن له أضرار صحية جسيمة وخطيرة وقد يسبب أمراض نفسية وفسيولوجية وسلوكية خطيرة تستمر مع المتروّع طول العمر وتجعله إنسان غير سوي فاتقوا الله".

وأردف: وهناك أشخاص لديهم أمراض بالقلب وقد يسبب المزاح وفاة عاجلة أو الماء أو فقدان للعقل او فقدان الأوكسجين يسبب سقوط مفاجيء وارتطام ونزف بالجمجمة! أو اشخاص لديهم قدرات عقلية محدودة فيسبب لهم المزاح السامج الثقيل والمقالب حالات نفسية مرضية من الهلع والارتباك العقلي ويأثم بشدة من مزح معهم.

وهناك اشخاص لديهم امراض بالقلب وقد يسبب المزاح وفاة عاجلة او الماء او فقدان للعقل او فقدان الاوكسجين يسبب سقوط مفاجيء وارتطام ونزف بالجمجمة! او اشخاص لديهم قدرات عقلية محدودة فيسبب لهم المزاح السامج الثقيل والمقالب حالات نفسية مرضية من الهلع والارتباك العقلير