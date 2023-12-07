شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مميزات البطاقة الرقمية الجديدة لمستفيدي الضمان المطور وموعد بدء تطبيقها والان مع التفاصيل الكاملة

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الضمان المطور يُعد برنامج دعم مقدم من وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود لتخفيف أعباء الحياة وتوفير مستوى كريم لهم، وفي إطار جهودها لتعزيز هذا البرنامج، قامت الحكومة السعودية بموجب أمر ملكي برفع الحد الأدنى للمعاشات المقدمة للمستفيدين، ويُصرف هذا الدعم في الأول من كل شهر ميلادي.بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق المستفيدين في جميع مناطق المملكة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، ويسهِّل البرنامج الوصول إلى الخدمات والمميزات، مثل الحصول على البطاقة الرقمية الشاملة، والتي تُعد إحدى الوسائل المبتكرة التي تُيسر للمستفيدين الاستفادة من الخدمات بشكل أكثر فاعلية، وتجسيدًا للالتزام الحكومي بدعم الفئات الاقتصادية الضعيفة، يظهر الضمان المطور كمبادرة فعّالة في تعزيز رفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

مميزات البطاقة الرقمية الجديدة

يُمكن استخراج البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية على هاتفك المحمول أولاً.

قم بتسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني.

انتقل إلى القسم الخاص بحسابك.

افتح القسم المخصص للبطاقات الرقمية.

انقر على خيار إنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة وتأكد من صحتها لاستكمال عملية استخراج البطاقة الرقمية.

تتميز البطاقة الرقمية بعدة مميزات، منها:

حصول المستفيد على خصومات تصل إلى 50% عند شراء منتجات من المؤسسات العسكرية، بشرط ألا تتجاوز قيمة الخصم 100 ريال.

خصم 50% لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خصم إضافي بقيمة 100 ريال.

توفير خصومات في المواقع الأثرية لحملة البطاقة الرقمية.

سهولة الوصول إلى فرص العمل وفقًا للمؤهلات والخبرات.

يتضمن الضمان المطور مجموعة من الفئات المستحقة، مثل كبار السن، والمطلقات والأرامل ذات الأبناء الذين يعولونهم، وذوي الإعاقات الجسدية، والأُسر السعودية ذات الدخل المحدود، مع شرط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويكون عمره 60 سنة فما فوق بالتقويم الهجري.

يُشير إلى أن البطاقة الرقمية أصبحت متاحة الآن عبر تطبيق الوزارة، مما يسهل على حامليها استخدامها كدليل يثبت استحقاقهم للبرنامج، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر فعالية وسهولة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الاجتماعية والرقمنة.