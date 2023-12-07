شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد دنيا بطمة تصدم الجميع بظهور غيرت فيه كل ملامحها والان مع التفاصيل الكاملة

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أشعلت المطربة المغربية دنيا بطمة الجدل مرة أخرى بعد ظهورها بملامح خارجة عن المألوف بشكل واضح، ما أثار تساؤلات وشكوك حول إمكانية خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

دنيا بطمة تصدم الجميع

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخرًا في صور جديدة تظهر تغييرًا كبيرًا في ملامحها، حيث اعتمدت مكياجًا كثيفًا للغاية، مما جعلها تظهر كشخصية مختلفة تمامًا.

يثير هذا التحول الواضح تساؤلات حول مدى إمكانية خضوعها لعمليات تجميل جديدة، خاصةً وأن هذا التغيير جاء بشكل ملحوظ في وقت قصير جدًا بعد آخر ظهور لها بملامح مختلفة.

ردود الفعل من قبل المتابعين كانت متباينة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم من التحول الكبير في مظهر بطمة ودعوا إياها إلى التوقف عن إجراء عمليات التجميل التي أثرت على ملامحها بشكل كبير، مطالبين إياها بالاحتفاظ بطبيعتها.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها بطمة الجدل بسبب تغيير ملامحها، إذ سبق وأن ظهرت في إطلالات سابقة تبدو فيها بشكل مختلف، وهو ما جعلها محل سخرية وانتقادات من جانب بعض المتابعين.