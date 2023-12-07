"عبيد آل حنبص" يحتفل بزواج ابنهم المهندس أحمد في أبها

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبيد بن علي آل حنبص، بزواج ابنه المهندس أحمد، وذلك في إحدى القاعات في مدينة أبها وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب.

"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة للعريس المهندس أحمد ووالده وكل أفراد أسرته الكريمة.

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