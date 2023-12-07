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المملكة تتلقى التعازي في ضحايا سقوط الطائرة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية وصادق تعازيها في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في الظهران، وأسفر عن وفاة طاقمها رحمهما الله.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن أبوظبي تعبر عن خالص التعازي والمواساة للمملكة ولأسرتي طاقم الطائرة.

تعزية الأردن

كما أعربت الحكومة الأردنية اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ووفاة طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها تضامن الأردن مع المملكة في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسرتي طاقم الطائرة رحمهما الله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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