الأردن والإمارات والبحرين يعزون المملكة في حادث سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالظهران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 8:51 مساءً

أعربت الحكومة الأردنية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ووفاة طاقمها. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها تضامن الأردن مع المملكة في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسرتي طاقم الطائرة رحمهما الله. كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وصادق تعازيها في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في الظهران، وأسفر عن وفاة طاقمها رحمهما الله. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن أبوظبي تعبّر عن خالص التعازي والمواساة للمملكة ولأسرتي طاقم الطائرة. كما أعربت مملكة البحرين عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وأسفر عن وفاة طاقمها رحمهما الله. وسألت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها ـ الله عز وجّل ـ أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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