تراند اليوم : مصر.. اعترافات مفاجئة من صاحب الفيديو المخل مع المذيعة المصرية "إنجي حمادة" بعد القبض عليه

صحيفة الخليج 365: اعترف التيك توكر المصري كروان مشاكل الذي ظهر في فيديو مخل مع مواطنته المذيعة" إنجي حمادة" في المطبخ، بخطئه في نشر الفيديوهات.

فيديوهات وشهرة

وقال مشاكل: "أنا نشرت فيديوهات ماكنش ينفع أنزلها وأنا غلطان إني نشرتها بس أنا ماكنتش أعرف أن فيها حبس وأنا كان كل همي الشهرة"، مشيرا: "إنجي حمادة هي عايزة تلبسني علشان أنا بحب واحدة تانية".

فلوس وواتساب

وحول علاقته بالمتهمة، أوضح مشاكل: "أنا علاقتي بيها بدأت من حوالي 4 شهور، وكانت العلاقة بينا إني بظهر معاها في فيديوهات مقابل إنها بتديني فلوس علشان أنا الصفحة بتاعتي عليها متابعين كتير، وهي كانت عايزة تتشهر، وساعتها عملت حلقة معايا على رجلي اللي تعباني وهي بعتتهالي على واتساب".

ثمن المواصلات

وأكمل:" أنا نشرتها عندي على التيك توك، ومن شهر ابتدينا نعمل فيديوهات وننزلها على التيك توك ودا مقابل إنها تديني 500 جنيه، وتدفع كمان ثمن المواصلات".

جواز عرفي

وعن علاقته الزوجية بالمتهمة، أفاد: "أيوه أنا كتبت معاها ورقة جواز عرفي علشان قالتلي يبقي معانا ورقة علشان لو الحكومة طبت علينا نبقي في الأمان".

اختفاء وترحيل

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط التيك توكر المصري خلال اختفائه في محافظة سوهاج، وجرى ترحيله ونقله لمحافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.