تراند اليوم : شاهد: مذيعة "بي بي سي" تصدم مشاهديها بحركة بذيئة على الهواء.. وتعلق: كنت أمزح

صحيفة الخليج 365: صدمت مذيعة قناة "BBC" مريم موشيري، مشاهديها بحركة بذيئة على الهواء مباشرة، حيث أنزلت إصبعها وبدأت تقرأ عناوين الأخبار.

العد التنازلي

واعتذرت المذيعة في تغريدة عبر حسابها في منصة "إكس"، قائلة: "مرحباً جميعاً، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو.. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعدّ معي تنازلياً من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".

نكتة سخيفة

وتابعت "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا أسفة جداً لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".