شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يناقش توسيع الشراكة مع جامعة ستانفورد الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية م. عبد الله بن عامر السواحة، برئيس جامعة ستانفورد د. ريتشارد سالر.

جاء ذلك ضمن جدول زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية.

اقتصاديات المستقبل

وناقش السواحة توسيع الشراكة بين الجامعة والمؤسسات البحثية ومعامل الابتكار في المملكة في مجالات الصحة العامة، والبيئة والاستدامة والصناعة واقتصاديات المستقبل، التي تمثل ركائز الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأطلع الوفد على الجهود البحثية والتجارب في مركز الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان، ودور هذه الأبحاث في مجالات الصحة العامة كأحد الأولويات الوطنية لقطاع تنمية البحث والتطوير والابتكار.