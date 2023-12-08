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تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن أطعمة شائعة تنظف الشرايين وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن أطعمة شائعة تنظف الشرايين وتزيل الترسبات الدهنية من الداخل.

السكر وضغط الدم

وقال أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": يجب وقف التدخين وممارسة والتحكم بمستوى ضغط الدم ومستوى السكر وإنقاص الوزن الزائد.

الترسبات الدهنية

وتابع:هناك أطعمة تنظف الشرايين وتزيل الترسبات الدهنية مثل زيت الزيتون والثوم والبصل والزنجبيل والخضروات الورقية والبروكلي والأسماك والسردين والتونة الغنية بالأوميجا 3 والليمون واللومي والمكسرات الغير مملحة والشيكولاتة الداكنة والخل والألياف الغذائية، موضحا: هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وتعزز المناعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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