تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن أطعمة شائعة تنظف الشرايين وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن أطعمة شائعة تنظف الشرايين وتزيل الترسبات الدهنية من الداخل.

السكر وضغط الدم

وقال أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": يجب وقف التدخين وممارسة الرياضة والتحكم بمستوى ضغط الدم ومستوى السكر وإنقاص الوزن الزائد.

الترسبات الدهنية

وتابع:هناك أطعمة تنظف الشرايين وتزيل الترسبات الدهنية مثل زيت الزيتون والثوم والبصل والزنجبيل والخضروات الورقية والبروكلي والأسماك والسردين والتونة الغنية بالأوميجا 3 والليمون واللومي والمكسرات الغير مملحة والشيكولاتة الداكنة والخل والألياف الغذائية، موضحا: هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وتعزز المناعة.