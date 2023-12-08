تراند اليوم : هل تناول أكثر من بيضتين في الأسبوع يرفع الكوليسترول؟.. الخضيري يُجيب

صحيفة الخليج 365: علق الباحث المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على سؤال " هل تناول أكثر من بيضتين في الأسبوع يُسبب ارتفاع الكوليسترول؟".

ارتفاع الكوليسترول

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": أحد الجاهلات تحذّر من البيض وتقول لاتزيد عن بيضتين بالأسبوع، وكلامها غلط وغير مبني على أي دراسة، والبيض ليس هو سبب ارتفاع الكوليسترول.

عامل وراثي

وتابع: الكوليسترول قد يرتفع من عامل وراثي أو فسيولوجي لأن 80% من إنتاج الكوليسترول هو ذاتي؛ من كبدك، موضحا: البيض صحي ومفيد ويشمل أهم أنواع الأغذية المفيدة "بروتين ودهون صحية وبروتين عالي مفيد وصحي".