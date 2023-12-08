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تراند اليوم : نجل الرئيس الأمريكي "هانتر بايدن" يواجه عقوبة السجن 17 عاماً.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه!

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صحيفة الخليج 365: وُجّه اتهام بالاحتيال الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية.

الضريبية الفدرالية

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019، وفق وكالة "فرنس برس".

محكمة اتحادية

وأفادت وزارة العدل الأميركية، أن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب.

تهم جنائية

وأشارت الوزارة إلى أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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