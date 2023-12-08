شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 متطوع لزيادة الغطاء النباتي في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية فعاليات أسبوع التطوع البيئي في المحمية، بواقع 9000 ساعة تطوعية.

وأفادت الهيئة بأن أعداد المتطوعين المشاركين في أعمال التشجير بلغت أكثر من 1100 متطوع ومتطوعة، زرعوا أكثر من 10 ألف شتلة برية، تنوعت ما بين الطلح النجدي، والسيال، وشارك في أعمال التطوع طلاب وطالبات من المجتمع المحلي.

بالإضافة إلى عدد من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

المحافظة على البيئة

وأوضحت الهيئة أنها سوف تستأنف المزيد من حملاتها التطوعية البيئية مستقبلًا، انطلاقًا من استراتيجيتها في صون الطبيعة، وإسهامًا منها في تحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأكدت ضرورة رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية لدى المجتمع المحلي، إلى جانب إحياء قيم ومبادئ روح المبادرة المجتمعية، وذلك في إطار تعزيز التكامل ودعم الجهود الوطنية لتنمية البيئة.