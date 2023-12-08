شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات طبيعية لعلاج مشكلة الإمساك بشكل فعال عند طفلك.. لا تفوتك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

إن تناول المشروبات الطبيعية من شأنها تسهيل حركة الطعام. وتسهيل هضمه. والتخلص منه بسهولة. وعلاج مشكلة الإمساك المرهقة.

ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

مشروب التفاح ــ هناك العديد من الدراسات التي أكدت فعالية عصير التفاح في علاج مشكلة الإمساك. نتيجة احتواء التفاح على نسب عالية من الفركتوز. مما يجعلك تتخلص من الإمساك عند طفلك بسهولة.

زيت الزيتون مع عصير الليمون ــ هذا المشروب السحري لديه قدرة عجيبة على علاج مشكلة الإمساك بكفاءة عالية، ومع عليك سوى مزج ملعقتين من زيت الزيتون مع نصف كوب من عصير الليمون. ومزجه جيداً. حتى يتجانس وتناوله في الصباح. يخلصك نهائيًا من الإمساك.

مشروب العسل والليمون ــ يعتبر العسل من أقوى الملينات التي يمكن استخدامها لطفلك من خلال إحضار مزيج من ملعقة ليمون مع ملعقة عسل. ونصف كوب ماء دافئ. ومزجهم جيداً حتى يتجانس. وإعطاءه لطفلك. فهو مزيج مطهر وملين ويمد جسم طفلك بالعناصر الضرورية التي يحتاجها الجسم.

مشروب اليانسون ــ اليانسون يعتبر من أهم الأعشاب التي تتربع على عرش الطرق الطبيعية التي تعالج الإمساك بشكل فعال، فإن اليانسون يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي. والأمعاء. وتحسين حركة الأمعاء.