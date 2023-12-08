شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تحصد المراكز الأولى بمسابقات قفز الحواجز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت المواطنة الجازي النشمي على المراكز الأولى في المسابقات الدولية لقفز الحواجز.

ولفتت إلى أنها تحب الحيوانات، وأن والدها سجلها بنادي الفروسية ومنذ ذلك اليوم زاد شغفها بهذه الرياضة،وأكملت فيها، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة السعودية.

وأكدت أن الفروسية وقفز الحواجز ممتعة إلا أن بها صعوبات، وبالتدريب اليومي ودعم أسرتها ومن حولها تمكنت من تحقيق الإنجازات في هذه الرياضة.

ولفتت إلى أنها تحب أن تقوم بالأشياء المفيدة، مؤكدة أنها تمكنت من تنظيم الوقت وحققت ما تريده.