شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات جديدة تكشف كيف خدعت حماس اسرائيل قبل طوفان الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن تفاصيل جديدة حول خطط حركة حماس لخداع إسرائيل وخلق شعور زائف بالهدوء قبل عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، ونقلت الصحيفة عن ضباط في المخابرات الإسرائيلية قولهم إن حماس نجحت في التخطيط لهجومها التاريخي على إسرائيل لأكثر من عام، باستخدام مواد مفتوحة المصدر ومعلومات استخباراتية عالية المستوى.

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كيف خدعت حماس اسرائيل قبل طوفان الأقصى

أكدت الصحيفة بشكل قاطع على دخول مقاتلي حماس إسرائيل، محملين معهم خطط قتالية مفصلة تشمل تفاصيل دقيقة عن الهياكل الداخلية للقواعد العسكرية والمدن المدنية، الوثائق تحمل خرائط وقوائم واسعة للأسلحة والمعدات المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن قوائم مرجعية لقتل وأسر الرجال والنساء والأطفال.

وفي إضافة مثيرة للاهتمام، أشارت الصحيفة إلى توريد مسؤولي حماس لإسرائيل بمعلومات استخباراتية حول حركة الجهاد الإسلامي بهدف تعزيز الانطباع بأن هناك اهتمامًا من جانبهم بالتعاون مع الدولة العبرية.

ومن الملاحظ أن حماس، التي ادعت لفترة طويلة اهتمامها بالتنمية الاقتصادية في غزة أكثر من التصعيد مع إسرائيل، قد انحرفت عن هذا المسار، خاضعة لصراع نشط مع إسرائيل، يؤكد ضابط أمن إسرائيلي آخر أن الاستخبارات العسكرية كانت على دراية بخطط حماس لهجوم منذ فترة طويلة، مما دفع الجيش لرفع مستوى الجاهزية.

تظهر هذه التفاصيل الجديدة بشكل واضح أن حماس قامت بتخطيط دقيق ومدروس للهجوم على إسرائيل، مستخدمة مصادر متقدمة من مصادر مفتوحة المصدر ومعلومات استخباراتية، ويبرز الأمر أيضًا تبادل المعلومات بين حماس وإسرائيل، مما يلقي الضوء على التعقيدات السياسية والأمنية في المنطقة.