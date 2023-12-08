شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سارة الودعاني تنشد فيديو جريء بين والدها ووالدتها والان مع التفاصيل الكاملة

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في لحظة مؤثرة ومليئة بالفكاهة، أعرب والد الخبيرة في مجال التجميل، سارة الودعاني والتي اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عن إعجابه الكبير بزوجته.

سارة الودعاني تنشد فيديو جريء

في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، ظهر والد سارة الودعاني، خبيرة التجميل المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر عن حبه الكبير لزوجته بكلمات مؤثرة. قال الوالد بابتسامة عريضة: “ما في أحد يضاهيني في الحب إلا أم عبيد. ما عندي مشاكل ولا شيء، إلا حبٌ فقط.”

سارة الودعاني قامت بتوثيق هذه اللحظة الفريدة، والتي تكشف عن الروابط القوية والمحبة العميقة في الأسرة، وتعكس هذه اللقطة الطريفة والمؤثرة لحظات الفرح والترابط بين أفراد العائلة، مما يبرز جوانب الحياة الأسرية بشكل مميز.