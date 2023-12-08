تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل مالك طير في مهرجان الصقور عندما عرض عليه شخص تحصينه لتحقيق المركز الأول؟

صحيفة الخليج 365: وثقت الكاميرا الخفية ردود فعل ملاك الطيور عندما عرض عليهم أحد الأشخاص القراءة على "طيورهم" مقابل تحقيق المركز الأول في فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور.

وأبان الفيديو شخص يذهب إلى صاحب الصقر المشارك ويقول له: ‏كم تدفع ونحصّن طيرك عشان يأخذ المركز الأول؟

وتباينت ردود الأفعال فمنهم من وافق مقابل مبلغ من المال حال الفوز بالمركز الأول وقال أحدهم: بعطيك نصف الجائزة إذا حقق حصل على المركز الأول، وآخرون رفضوا بشكل قاطع هذه الأمور ووصفوها بالشعوذة.

يذكر أن المملكة تشهد هذه الأيام انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، وسط مشاركة نُخبة من مُلاك الصقور في المملكة والخليج وأنحاء العالم، وذلك بمقر نادي الصقور الرياض.