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خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي.

الأوضاع الراهنة

وقال الأمير خالد بن سلمان في تدوينة له عبر منصة إكس، مساء اليوم الخميس: إنه بحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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