الرياض أصبحت وجهة سياحية مهمة للخطوط الجوية البولندية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية البولندية “لوت” إطلاق رحلاتها إلى الرياض، في خطوة جديدة مهمة لتعزيز الربط الجوي للمملكة العربية السعودية مع أوروبا.

رحلات مباشرة من وارسو للرياض



ومن المقرر أن تطلق الخطوط الجوية البولندية LOT رحلات مباشرة جديدة من وارسو إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 4 يونيو 2024، وفقًا لموقع aviation24.

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وستكون تذاكر هذه الرحلات متاحة الآن، مما يمثل خطوة استراتيجية أخرى تتماشى مع استراتيجية التوسع 2024-2028. وستعمل الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد من وارسو وتعود أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الرياض. مع مدة رحلة تبلغ 6.5 ساعة باستخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8.

أهمية الخطوة

وتعكس هذه الخطوة هدف الخطوط الجوية البولندية LOT المتمثل في توسيع شبكة خطوطها مع تلبية احتياجات السياح والتجارية في وسط وشرق أوروبا.

جاء الإعلان عن هذه الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية “ICAN2023” الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” في مدينة الرياض، واستضافته الهيئة العامة للطيران المدني.

ربط الرياض بأوروبا

ويُمثّل هذا المسار، الذي أُطلق حديثًا، المسار الثاني عشر الذي يربط أوروبا بالمملكة ويعزز من الاتصال بشرق أوروبا عبر “وارسو”، ومن المتوقع أن يلبّي هذا المسار الطلب المتنامي على السفر الجوي من السوقين، بما يعزز النمو السياحي، والعلاقات التجارية، والتبادل الثقافي، بين البلدين.

ويُعد التعاون بين برنامج الربط الجوي، وخطوط “لوت” الجوية البولندية، الشراكة الدولية الثالثة للبرنامج مع ناقل جوي عالمي، حيث تَعاون البرنامج مع خطوط “هاينان” الجوية الصينية في وقت سابق من هذا العام، وخطوط “ويز إير” في العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البرنامج المتمثلة في تعزيز الربط الجوي للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على السياحة الوافدة إليها.