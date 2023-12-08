شكرا لقرائتكم خبر عن تظهر ليلاً.. احذر علامة في اليد والقدم تكشف الإصابة بمرض "الكبد الدهني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

العلامات التي تظهر على اليد والقدم، قد تكون مؤشرا على العديد من الحالات الصحية، التي يجب الانتباه لها، للحفاظ على صحتنا.



ووفقا لموقع timesofindia، قد تكون هناك علامة في اليد والقدم تكشف الإصابة بمرض خطير، وهو الكبد الدهني.

ما هو الكبد الدهني؟

ويعتبر مرض الكبد الدهني، حالة مزمنة ناجمة عن تخزين الكثير من الدهون داخل خلايا الكبد بسبب زيادة الدهون في الكبد، ويرتبط بحالات مرضية، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

- عرض أقل شهرة

في المراحل المبكرة لمرض الكبد الدهني، لا تظهر عادة العديد من العلامات التحذيرية ومع ذلك، مع تقدم الحالة، قد يدق جسدك أجراس الإنذار، حيث تتمثل إحدى العلامات الأقل شهرة، في "الحكة" التي تزداد سوءا في الليل، خاصة في راحة اليدين وباطن القدمين.

- ما السبب؟

رغم أن العلماء لم يحددوا سبب الحكة المرتبطة بأمراض الكبد، يعتقد بعض الخبراء أنها قد تكون نتيجة لعدة عوامل، على سبيل المثال ، يقال إن المصابين بأمراض الكبد لديهم مستويات أعلى من ملح الصفراء تتراكم تحت الجلد، والتي قد تكون أحد أسباب الحكة.

هناك نظرية أخرى وراء سبب إصابة الأشخاص المصابين بأمراض الكبد بالحكة، وهي وجود إنزيم الفوسفاتيز القلوي في الدم (ALP) ، وهو إنزيم موجود في الدم ويساعد على تكسير البروتينات في الجسم.

- طرق الوقاية من تخفيف الحكة

استخدم الماء الدافئ أو البارد بدلا من الماء الساخن للاستحمام.

ضع كمادة باردة ومبللة على المنطقة المصابة بالحكة للمساعدة في مقاومة الرغبة في الحك.

تجنب الشمس أو البيئات الحارة قدر الإمكان.

ارتد ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء.

- العلاج

لا يوجد دواء محدد له، ويركز الأطباء على مساعدتك في التحكم في العوامل التي تساهم في هذه الحالة، ويوصون بإجراء تغييرات في نمط الحياة تحسن صحتك بشكل كبير، يشمل العلاج:

تجنب الكحول.

خسارة الوزن.

تناول الأدوية للسيطرة على مرض السكري والكوليسترول والدهون الثلاثية (الدهون في الدم).

تناول فيتامين E.