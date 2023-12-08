شكرا لقرائتكم خبر عن متوفرة في كل مطبخ.. أطباء يكشفون عن 5 أطعمة شائعة تسبب ضرراً كبيراً بالكلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الأطباء عن خمس مواد غذائية في قائمة المواد القاتلة للكلى، فيما وذكرت مجلة En Son Haber التركية، إلى أن هذه المواد وفقا لخبراء الطب تلحق ضررا كبيرا بالكلى.

وحول المواد التي أدرجها الخبراء في القائمة تشمل:

1-الملح: يؤدي تناول كمية كبيرة من الملح إلى استهلاك الكلى. لذلك من الأفضل استبداله بتوابل مفيدة.

2-الحليب:هذه مادة مفيدة للجسم عند تناولها بكميات معتدلة. لأن الإفراط في تناول الحليب، يلحق الضرر بالكلى، كونه يحتوي على الفوسفور الذي يرهق الكلى كثيرا.

3-الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم. لذلك لا يمكن اعتبار هذه المادة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية في الكلى، حسب "تاس".

4-البرتقال: ثمار الحمضيات غنية بفيتامين С، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي إذا لم ينظف الدم منه، يلحق الضرر بالجسم.

5-اللحوم الحمراء: اللحوم بصورة عامة ترهق الكلى. لأن البروتين الحيواني صعب الهضم والامتصاص، حيث تنفق الكلى طاقة كبيرة لإخراجه. لذلك ليس مستبعدا أن يضطر الشخص الذي يفرط بتناول اللحوم الحمراء إلى إجراء عمليات غسيل الكلى بين فترة وأخرى.