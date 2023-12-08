شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل شقيقين يمنيين في جدة على يد ابن عمهما في جدة والان مع التفاصيل الكاملة

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في حادثة جريمة قتل صادمة، شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، قام أحد أبناء عمومة شقيقين يمنيين بارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شقيقاهما، وفقًا لتقرير من موقع “المشهد اليمني”، فإن الضحيتين تدعى محمد علي الشبيلي السوادي وشقيقه عبدالعزيز، وهما من سكان مديرية السوادية في محافظة البيضاء اليمنية، الجريمة وقعت يوم الخميس الماضي، حيث تطور خلاف عائلي بين الشقيقين وأحد أبناء عمهما الذي يُدعى عادل محمد السوادي، وفي نتيجة هذا الخلاف العائلي، قام عادل بالتسبب في وفاة الشقيقين بطريقة مروعة.

قضية مقتل شقيقين يمنيين في جدة

تدور الأحداث المأساوية في مدينة جدة، حيث أدى خلاف عائلي إلى مأساة قتل، حيث قام عادل، أحد أبناء عمومة الشقيقين اليمنيين، بإطلاق النار عليهما بواسطة سلاح فردي كان بحوزته، مؤديًا إلى وفاتهما على الفور.

عقب ارتكاب هذه الجريمة الرهيبة، قرر عادل تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية السعودية، ليكون عرضة للعدالة بعد فعلته الشنيعة، وتشير المصادر إلى أن الجريمة ناتجة عن خلافات عائلية معقدة، ترتبط بعلاقات داخل العائلة، وأن الشقيقين كانا مقيمين ويعملان في المملكة لفترة طويلة.

جثتي الشقيقين الذين فارقوا الحياة في هذا الحادث الأليم تم دفنهما في مدينة جدة. وتظهر اللقطات المروعة المسجلة على فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام عادل بمطاردة سيارة الشقيقين وإطلاق النار عليهما بوحشية، ليفر هاربًا من موقع الجريمة، فيما بقيت سيارتهما مهجورة مع أبوابها مفتوحة.