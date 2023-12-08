تراند اليوم : بعد تلقيه تحذيرات من سوء التعامل .. شاهد: مقيم مصري يكشف تصرفات السعوديين معه منذ اليوم الأول له في المملكة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مقيم مصري يتحدث عن معاملة السعوديين معه منذ اليوم الأول له فيها بعدما سمع تحذيرات بشانهم.

وقال المقيم أنه سمع من آخرين أن معاملة السعوديين سيئة وكفيل العمل متسلط وغيرها من الأفكار الخاطئة.

معاملة موظف المطار وسائق الأوبر معه

وأوضح المقيم: أول يوم لي في السعودية لما نزلت المطار مكنتش لاقي شنطي دخل علي واحد سعودي وسألني عن الطيارة اللي جيت عليها وأخذني لحد السير وسلمني الشنطة وقال لي اهلا بيك في السعودية وربنا يوفقك.

وتابع: ثاني موقف لما ركبت أوبر كان السائق سعودي وشغل لي أغاني مصرية ولما وصلت كانت الفاتورة بـ 32 ريال ورفض يأخذ أكثر من 30 ريال وقال نورتنا وهتلاقي شغل كتير.

مساعدة مديره له

وأضاف: في نهاية دوام أول يوم في الشغل مديري ناداني وقال لي خذ من الخزنة 500 ريال خليهم معك أنا ما أحب الشباب تطلع تتعشى وانت ما معك مال. وأردف: صاحب الشغل بتناديه باسمه بدون ألقاب، الناس بتتعامل معاك في شراكة مثل ما بتعطي بتاخذ.

الترفيه في السعودية

وتحدث المقيم عن الترفيه والخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين والمقيمين : هنا في كل حاجة الكرة عندك صاحب الكرة، البوليفارد ورلد فيها كل بلاد العالم واماكن ترفيهية كثيرة جدا بأسعار رخيصة جدا وأغلبها مجانية.

قمة الرقي والاحترام

وواصل: أنظف ناس هتتعامل معاهم هنا في البلد هم السعوديون نفسهم منتهى الرقي والاحترام والأدب والتقدير، ولفت إلى أنه جلس مع أحد المسؤولين بعد ارتكابه مخالفة وأكد أنه كان في قمة الاحترام والأدب في التعامل.