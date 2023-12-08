تراند اليوم : شاهد.. يوشا السياري: "لا أشوف وحدة تتفشخر أنها شارية شنطة فوق الـ 100 ريال.. تفشخري إذا طويل العمر جابها لكي"

صحيفة الخليج 365: وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يوشا السياري، رسالة للفتيات بتوفير أموالهن وعدم شراء الهدايا وانتظرها من أزواجهن.

وظهرت السياري في مقطع فيديو تخاطب الفتيات بقولها: لا تشترين البراندات الغالية لأنها لم تصنع لتشتريها أنتي بل ليشتريها لكي طويل العمر.

وأضافت: لا أشوف وحدة تتفشخر أنها شارية شنطة قيمتها فوق الـ 100 ريال، تفشخري إذا طويل العمر جابها لكي".

وتابعت: فلوسك أنتي حطيها في استثمار، أسهم، عقار، سيارة، بس لا تحطيها في شنطة.

وبررت وجهة نظرها بأن ذلك إثبات لمحبة الزوج وعربون المحبة والاهتمام، أما محبة البنت تتمثل في العواطف والحب والتقدير أما هو فيهدي بالأمور المادية.