تراند اليوم : أغضب مذيعات "سيدتي".. شاهد: الضبعان يكشف عن خرافات شائعة والنساء أكثر أتباعها

صحيفة الخليج 365: قال الكاتب منصور الضبعان، إن المثقف يجب أن يكون عامل معرفة ومشعل نور ولا يليق به الانضمام للقطيع المؤمن بالخرافات.

ولفت إلى أن دعم المثقف للخرافات صناعة وترويجا وسكوتا يعد خيانة للأمة والثقافة، وأن وهم المعرفة الذي يعد أخطر من الجهل هو السبب في ترويج الخرافات.

وأوضح الضبعان خلال لقاء مع برنامج سيدتي في قناة روتانا خليجية، أن الخرافات تنتشر في المجتمعات ذات التعليم المتدني وليس في المجتمعات معدومة التعليم، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية حين دخلت على تلك المجتمعات أفرزت قدوات تافهة خطيرة تؤثر على الرأي العام وتوزع النصائح السامة.

النساء أكثر من الرجال في تبني الخرافات

وحول اتهامه للنساء بأنهن أكثر من الرجال في تبني الخرافات، ذكر الضبعان، أن هناك دراسات أكدت ذلك لأن الطابع البيولوجي للمرأة يفرض على بوصلتها الفطرية للاهتمام بمظهرها وينتج لديها نوع من السطحية، مما أغضب مذيعات البرنامج اللاتي أبدين رفضهن القاطع للتهمة.

وأشار إلى أن الخرافات تشمل تناول الجزر يقوي النظر والأبراج والطواف على القبور واتهام القط الأسود بالجن والتشاؤم من الرقم 13 وقراءة الفنجان والأبراج منتشرة في المجتمع، مؤكدا أن الأبراج غارقة في العموميات وتعتبر النساء أكثر روادها.