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تراند اليوم : أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي على ردة فعله المستاءة من بايدن بعد وصف نظيره الصيني بالديكتاتور

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صحيفة الخليج 365: علق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين على ردة فعله من وصف رئيسه جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، بـ"ديكتاتور"، الشهر الماضي، إلى الواجهة ثانية.

وقال بلينكن: "يسعدني أن أقول إننا قضينا يوما طويلا حقا، وكانت هناك محادثة مهمة جدا ومكثفة مع الصين.. كانت رقبتي متيبسة قليلا.. وكما تعلمون. ذلك يحدث" .

وبرر بلينكن ردة فعله المستاءة من الرئيس الأمريكي، بأنها جاءت نتيجة يوم عمل طويل وشاق، لافتا إلى أنه كان يعاني من تيبّس بالرقبة، وفقا لموقع "بوليتيكو".

واعترف بلينكن بحالة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، موضحا أن هذا الأمر لم يعد سر، وأن أميركا تملك نظاما مختلفا عن النظام الصيني، ورأى أن الرئيس بايدن يتحدث بوضوح شديد وبشكل مباشر جدا ويتحدث باسم الجميع، وفق قوله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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