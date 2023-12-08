انت الان تتابع الولايات المتحدة تحثّ إسرائيل على بذل مزيدٍ من الجهود لحماية المدنيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 ديسمبر 2023, 10:08 صباحاً

حثّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ إسرائيل، على بذل مزيدٍ من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين، وذلك في نداءٍ موجّهٍ إلى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر؛ وفق مصدر دبلوماسي. ورحّب بلينكن؛ بسماح إسرائيل مساء الأربعاء بتزويد الحدّ الأدنى من الوقود لغزّة التي تشهد حرباً بين حماس وإسرائيل، لكنّه حثّ إسرائيل على بذل مزيدٍ من الجهود، حسبما أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية، الصحافيين؛ مشترطاً عدم الكشف عن هويته. وتدعم الولايات المتحدة إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لكنّها تعرب عن قلق متزايد بشأن تكلفة الحرب من حيث الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، تحدّث مساعد وزير الخارجية كيرت كامبل؛ عن الموقف الدقيق للولايات المتحدة منذ بداية الحرب. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ “أعتقد أنّنا كنّا حذرين علناً وواضحين جداً في السر فيما يتعلّق ببعض مخاوفنا بشأن سير العملية العسكرية”، مشدّداً على “الفرق بين مقاتلي حماس والمدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً الأطفال والنساء”. وأضاف أنّ “تلك المحادثات مستمرّة”.

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