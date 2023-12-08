تراند اليوم : بالفيديو.. الصرامي يكشف عن أكثر فئتين مستفيدتين مالياً من الوسط الرياضي

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي ما إذا كان الإعلام مصدر رزق.

وقال الصرامي: شف يا طويل العمر تبي تعرف من اللي ياخذ فلوس في الوسط الرياضي، هم فئتين فقط لا غير "اللاعبين والسماسرة".

وتابع: تلقى لاعب ما عمره رمى آوت ويوقع عقده 6 مليون لا عمره لعب كورة ولا عمره لبس فانلة ولا عمره سافر مع فريق ودائما في القائمة السلبية وتقول له كم عقدك يقول لك بـ 4 مليون .

وأضاف: ترا الإعلام مهوب باب رزق والدليل إن معظم الصحفيين أو الإعلاميين صغارا وكبارا لم يفرطوا في وظائفهم وأنا كنت أشتغل في الجزيرة متوسط الراتب كان 2500 ريال.