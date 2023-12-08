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تراند اليوم : بالفيديو.. الصرامي يكشف عن أكثر فئتين مستفيدتين مالياً من الوسط الرياضي

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صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي ما إذا كان الإعلام مصدر رزق.

وقال الصرامي: شف يا طويل العمر تبي تعرف من اللي ياخذ فلوس في الوسط الرياضي، هم فئتين فقط لا غير "اللاعبين والسماسرة".

وتابع: تلقى لاعب ما عمره رمى آوت ويوقع عقده 6 مليون لا عمره لعب كورة ولا عمره لبس فانلة ولا عمره سافر مع فريق ودائما في القائمة السلبية وتقول له كم عقدك يقول لك بـ 4 مليون .

وأضاف: ترا الإعلام مهوب باب رزق والدليل إن معظم الصحفيين أو الإعلاميين صغارا وكبارا لم يفرطوا في وظائفهم وأنا كنت أشتغل في الجزيرة متوسط الراتب كان 2500 ريال.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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