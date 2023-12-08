تراند اليوم : أبرزها محاولة اغتيال بوتين وهجمات إرهابية في أوروبا.. الكشف عن توقعات مثيرة للعرافة العمياء بابا فانجا لعام 2024

ترجمة حصرية: كشفت صحيفة الدلي ميل البريطانية توقعات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا لعام2024.

ووفقًا لها، سيحمل العام المقبل مجموعة من الأحداث المظلمة ، ومجموعة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، وأزمة اقتصادية كبرى وهجمات بيولوجية، وكذلك محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

محاولة اغتيال بوتين

وتتوقع بابا فانجا أن الرئيس الروسي بوتين سيواجه في العام المقبل محاولة اغتيال، ليس من قبل عميل دولي، ولكن من شخص داخل بلده.

أزمة اقتصادية كبرى

كما توقعت أيضا أزمة اقتصادية عالمية ضخمة، وارتفاع مستويات الديون، وزيادة التوترات، وانتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق.

الإرهاب على أوروبا

وأشارت إلى أن أوروبا تستعد في العام المقبل لهجوم إرهابي من قِبَل متطرفين إسلاميين، بالإضافة إلى أن دولة كبيرة سوف تجري اختبارات أو هجمات لأسلحة بيولوجية في العام المقبل.

تصاعد الهجمات السيبرانية

وذكرت بأن عام 2024 سيشهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات السيبرانية، ولن تكون هذه عمليات اختراق سرية، بل هجمات شاملة على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء ومرافق معالجة المياه.

تقدم تكنولوجي هائل

إضافة إلى حدوث تقدم كبير في مجال الذكاء الإصطناعي، وهذا يساعد على حل المشكلات المعقدة للغاية بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، وسيؤدي ذلك إلى إحداث ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في جميع مجالات الحياة.

يذكر أن العرافة البلغارية العمياء توفيت قبل 27 عاما وتركت وراءها تنبؤات لكل عام.