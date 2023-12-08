تراند اليوم : شاهد.. انقلاب قارب وسقوط سياح في مياه قناة "فينيسيا " الإيطالية

ترجمة حصرية: سقط مجموعة من السياح في إحدى قنوات البندقية الشهيرة بعد عدم استجابتهم للنصيحة بالتوقف عن التقاط صور السيلفي والجلوس على قارب متذبذب.

وكانت المجموعة المكونة من خمسة أفراد تتنقل حول السفينة، وتلتقط الصور أمام المعالم الشهيرة قبل أن يطلب منهم سائق القارب الجلوس والبقاء ساكنين أثناء قيامهم بمناورة دقيقة تحت جسر بالقرب من ساحة سان مارك.

لكن عندما تجاهلوه واستمروا في السير، انقلب القارب وسقطت المجموعة بأكملها في المياه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وفي مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها ، شوهد السائحون وهم يتشبثون بالقارب المقلوب ويحاولون سحب أنفسهم إلى قارب عابر آخر.

وبعد انقلاب القارب، قفز سائق القارب إلى القناة المتجمدة لمساعدة الركاب على الوصول إلى بر الأمان، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.