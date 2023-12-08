تراند اليوم : شاهد.. شرطية أمريكية تصعق شاب "من أصول أفريقية" بالكهرباء في وسط الشارع بولاية ألاباما

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو، تعرض شاب "من أصول أفريقية" من ولاية ألاباما بأمريكا، للصعق من قبل شرطية بينما كان مكبل اليدين، في وسط الشارع.

وأظهر الفيديو، إمساك الشرطية بالشاب البالغ من العمر 24 عاما، وقيامها بتكبيل يديه، وبعدها قامت بإسناده على إحدى السيارات وكانت تمسك بصاعق.

وألقت الشرطية القبض على الشاب بتهمة عرقلة العمليات الحكومية، ومقاومة الاعتقال، وحيازة الماريجوانا، وأنه مجرم سابق بحوزته سلاح ناري، بحسب "ديلي ميل".

وتم إطلاق سراح الشاب، وإسقاط التهمة عنه مع دفع كفالة بقيمة 5000 دولار بعد أن أظهرت الاختبارات أن المادة التي كانت بحوزته لم تكن من المخدرات الأفيونية.

وكشف محامي الشاب، عن أنه يخطط لرفع دعوى قضائية ضد الشرطية التي ألقت القبض عليه بقيمة 20 مليون دولار.