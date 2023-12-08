شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة ‏اليوم ‏على ‏منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها نشاط في الرياح ‏السطحية، ‏وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق ‏السريعة.‏

‏وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً.‏

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.