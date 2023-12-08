شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود "الملك سلمان للإغاثة" في مساعدة المحتاجين والمتضررين بالدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.744 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في جمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف.

يأتي ذلك ضمن من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف)، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.

المشروع الطبي التطوعي في المهرة

واختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، الذي نُفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمشاركة 11 متطوعًا من جميع التخصصات الطبية.

ووقّع الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 47 حالة في عيادة علاج الألم، وأجرى 18 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب تكللت بالنجاح التام.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشروعات الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم

المشروع الطبي التطوعي في غامبيا

ونفذ المركز أيضًا المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة للأطفال في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 15 عملية جراحية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي ذلك إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى في مختلف أنحاء العالم.

المشروع الطبي التطوعي في غامبيا

ونفذ المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة أمراض النساء في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 19 عملية جراحية في مجال أمراض النساء، تكللت جميعها بالنجاح التام.

توزيع 2500 كرتون تمر في تشاد

كما وزع المركز 2500 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مدينتي منقو وبارو التابعة لإقليم قيرا في جمهورية تشاد، استفاد منها 15 ألف فرد، ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمر في جمهورية تشاد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في العالم.