شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام يبيّن.. كيف يُنال الفلاح الأخروي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة خطبته بحمد الله والثناء عليه.

وأوصى خطيب وإمام المسجد الحرام الجموع بتقوى الله سبحانه وتعالى، مذكرا بقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".

الفلاح الأخروي

وأشار إلى أن الفلاح مطلب علي، إليه شخص العاملون وتفانى من أجله المتفانون، والفلاح هو الظفر ونيل البغية دنيويا أو أخرويا.

وأكد أن الذكي الألمعي اللوذعي، هو من جمع فكره وصوب نحو الفلاح الأخروي نظره، إذ هو غاية الأماني، ومنتهى الأراجي.

وبين أن الفلاح الأخروي لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح.