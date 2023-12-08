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شكرا لقرائتكم خبر عن وادي السيليكون.. السواحة يبحث توسيع التعاون مع شركتي google وAlphabet والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة، في وادي السيليكون اليوم الجمعة، بالرئيس التنفيذي لشركة google وشركة Alphabet ساندر بيتشاي، وعدد من كبار التنفيذيين، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية والابتكار وتنمية القدرات.
وناقش الجانبان المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتقديم جيل رائد في مجال التقنية والابتكار، للإسهام في تسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة.
كما اجتمع السواحة مع الرئيس التنفيذي لشركة Inte لمناقشة الشراكة وتطوير الأبحاث في تقنيات الشبكات، وحلول الذكاء الاصطناعي للإسهام في إثراء الحلول المبتكرة وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنية.
الاجتماع برئيس جامعة ستانفورد
اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية م. عبد الله بن عامر السواحة، برئيس جامعة ستانفورد د. ريتشارد سالر.
جاء ذلك ضمن جدول زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية.
اقتصاديات المستقبل
وناقش السواحة توسيع الشراكة بين الجامعة والمؤسسات البحثية ومعامل الابتكار في المملكة في مجالات الصحة العامة، والبيئة والاستدامة والصناعة واقتصاديات المستقبل، التي تمثل ركائز الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأطلع الوفد على الجهود البحثية والتجارب في مركز الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان، ودور هذه الأبحاث في مجالات الصحة العامة كأحد الأولويات الوطنية لقطاع تنمية البحث والتطوير والابتكار.