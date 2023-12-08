شكرا لقرائتكم خبر عن وادي السيليكون.. السواحة يبحث توسيع التعاون مع شركتي google وAlphabet والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة، في وادي السيليكون اليوم الجمعة، بالرئيس التنفيذي لشركة google وشركة Alphabet ساندر بيتشاي، وعدد من كبار التنفيذيين، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية والابتكار وتنمية القدرات.

وناقش الجانبان المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتقديم جيل رائد في مجال التقنية والابتكار، للإسهام في تسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة.

كما اجتمع السواحة مع الرئيس التنفيذي لشركة Inte لمناقشة الشراكة وتطوير الأبحاث في تقنيات الشبكات، وحلول الذكاء الاصطناعي للإسهام في إثراء الحلول المبتكرة وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنية.